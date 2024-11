Su delega della Procura della Repubblica di Cosenza, guidata da Mario Spagnuolo, gli agenti del Nucleo Decoro Urbano della polizia municipale, agli ordini dell’ispettore Luca Tavernise, hanno eseguito un provvedimento di sequestro del distributore carburanti di Piazza Loreto, in centro città. Il decreto è stato emesso dal Gip del tribunale. Alcune persone, secondo quanto si è appreso, sono state iscritte nel registro degli indagati per violazione della normativa ambientale. Contestato in particolare il reato di cui al Testo Unico ambientale, regolamentato dalla Legge 152 del 2006, per mancata autodepurazione del cosiddetto liquame da piazzale.