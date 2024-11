Rinvenuta principalmente hashish, marijuana e cocaina. La sostanza stupefacente era occultata all'interno di alloggiamenti situati nelle autovetture, appositamente predisposti, oppure in contenitori, come pacchetti di chewing-gum o di sigarette

COSENZA – Mezzo chilo di sostanze stupefacenti di vario tipo e 50 trasgressori sanzionati, tra cui anche dei minorenni. E’ il bilancio di un’operazione di controllo svolta a Cosenza dalla Guardia di Finanza. Le fiamme gialle, impiegate in alcuni posti di blocco, hanno rinvenuto principalmente hashish, marijuana e cocaina grazie ad approfondite ricerche nei veicoli fermati. La sostanza stupefacente era occultata all'interno di alloggiamenti situati nelle autovetture, appositamente predisposti, oppure in contenitori, apparentemente destinati ad altro uso, come pacchetti di chewing-gum o di sigarette. In taluni casi la tensione mostrata dalle persone controllate, unitamente ad altri sintomi, quali le pupille dilatate e gli occhi arrossati, hanno indotto i finanzieri ad approfondire gli interventi anche attraverso l'ausilio delle unità Cinofile del Corpo. Ritirate immediatamente le patenti dei conduttori delle automobili, trovati in possesso di droga, poiché rappresentavano un potenziale pericolo per la sicurezza della circolazione e per l'incolumità degli altri utenti della strada. Sono stati segnalati alle Prefetture competenti cinquanta soggetti, detentori di droga per uso personale, i quali rischiano la sospensione o il divieto di conseguire, fino ad un anno, la patente, il porto d'armi e altri documenti identificativi validi per l'espatrio.