Le forze dell’ordine allertate con una chiamata in cui venivano segnalati rumori sospetti provenire da un’abitazione del centro. La refurtiva restituita al proprietario

Un diciottenne, C.A., ed un minore sono stati sorpresi in flagranza di reato dagli agenti della Questura di Cosenza, mentre tentavano di svaligiare un appartamento. In particolare le forze dell'ordine sono state allertate con una chiamata al 113 in cui venivano segnalati rumori sospetti provenire da un'abitazione del centro cittadino. I poliziotti giunti sul posto bloccavano i due giovani mentre cercavano di darsi alla fuga.

Uno dei due veniva trovato in possesso di un “piede di porco”, occultato sotto il giubbotto, e di una grossa borsa. Gli agenti procedevano immediatamente ad ispezionare l’edificio e riscontravano che la porta di uno degli appartamenti era stata completamente scardinata ed adagiata al muro. L’abitazione “visitata” si presentava completamente messa a soqquadro.



I due giovani malfattori avevano sottratto dalla casa una borsa contenente diversi arnesi per l’edilizia ed un telefono cellulare marca I-phone, mentre altri oggetti, tra cui un televisore 50 pollici, erano già stati collocati vicino l’ingresso, pronti per essere portati via.



Solo l’arrivo degli agenti ha impedito che i due portassero via anche il resto. La refurtiva è stata immediatamente restituita al proprietario, nel frattempo rintracciato. Il 18enne è stato posto ai domiciliari mentre il minore, dopo essere stato denunciato per furto, è stato affidato ai genitori.