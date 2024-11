I carabinieri hanno colto i giovani in flagranza mentre tentavano di manomettere la centralina così da poter mettere in moto l'utilitaria e darsi alla fuga

Intensa attività nelle ultime ore, per i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Rende. Nel corso della notte i militari hanno sorpreso tre giovani di Cosenza, di 27, 20 e 18 anni, mentre tentavano di rubare un'auto, una Fiat Panda, parcheggiata in Via Alessandro Volta. In particolare i tre ragazzi avevano già forzato la portiera del veicolo. Poi si erano introdotti all'interno dell'abitacolo.

I carabinieri li hanno colti in flagranza mentre tentavano di manomettere la centralina così da poter mettere in moto l'utilitaria e darsi alla fuga. I tre sono stati arrestati e trattenuti presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Rende, in attesa di rito direttissimo.



