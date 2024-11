La Polizia era stata avvisata da una telefonata al 113 che qualcosa di sospetto stava accadendo in una piazza della città. I due hanno tentato la fuga prima di essere bloccati

La Polizia ha arrestato a Cosenza due persone per un tentato furto di autovettura. Si tratta di Domenico Fernando Polimeni, 42 anni, e Francesco Bacci, 21 anni, entrambi già noti agli inquirenti, colti in flagranza di tentato furto aggravato in concorso.

Nella serata di ieri, i due sono stati sorpresi mentre tentavano di rubare un camper. La Polizia era stata avvisata da una telefonata al 113 che qualcosa di sospetto stava accadendo in una piazza della città. Le volanti, giunte sul posto, hanno bloccato i due, che hanno tentato di darsi alla fuga. Gli arrestati sono stati sottoposti ai domiciliari. (Agi)