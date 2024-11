Una giovane madre di due bambine in tenera età, ha perso la vita nella tarda serata di ieri in un incidente stradale a Cosenza. La donna, Noemi Scurti, è deceduta in ospedale per i gravi traumi riportati. Secondo quanto si è appreso altre due persone sono rimaste ferite.

Violento scontro

L’episodio si è verificato a Città 2000, all’imbocco del sottopasso che conduce verso Piazza Europa. Per cause in corso di accertamento una Citroen si è scontrata frontalmente con una Punto in procinto di uscire dal tunnel in direzione opposta. L’impatto è stato violentissimo.

Il fragore dello schianto

Secondo una prima sommaria ricostruzione, una delle due utilitarie è sbandata finendo nell’altra corsia. L’evento deve essere stato improvviso e chi era alla guida non ha avuto il tempo di sterzare o di rallentare per mitigare gli effetti dello scontro. Le persone ferite sono state soccorse nell’immediatezza dai residenti delle abitazioni circostanti, richiamati dal fragore dell’urto.

Soccorsi tempestivi

Nel giro di pochi minuti sono giunte tre ambulanze del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia di stato. Per la ragazza non c’è stato nulla da fare. È spirata poco dopo l’una e trenta.