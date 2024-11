I carabinieri della Compagnia di Cosenza, durante un servizio di controllo straordinario del territorio, hanno arrestato in flagranza di reato una 54enne di Mendicino per detenzione illegale di un'arma comune da sparo clandestina. La donna è stata trovata in possesso di una pistola calibro 6.35, con matricola abrasa completa di serbatoio con 6 cartucce. Su disposizione del magistrato di turno della Procura di Cosenza, la donna è stata posta agli arresti domiciliari nella propria abitazione in attesa dell'udienza convalida.