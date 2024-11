Il titolare del bar è stato segnalato all'amministrazione dei Monopoli di Stato che potrà disporre la chiusura dell’esercizio commerciale

I finanzieri del comando provinciale di Cosenza, durante un controllo sulle norme per la commercializzazione di tabacchi, hanno scoperto in un bar, una vera e propria rivendita di sigarette e tabacco priva di qualsiasi autorizzazione. Circa 500 pacchetti di sigarette sono stati sequestrati e il titolare del bar è stato denunciato. I militari, inoltre, hanno provveduto a segnalare la persona all'amministrazione dei Monopoli di Stato che potrà disporre la chiusura dell’esercizio commerciale fino ad un mese e, in caso di recidiva, la chiusura definitiva del bar.