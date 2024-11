Fermato dalla polizia un 57enne per tentato omicidio dal quale la vittima si era recato per lamentare presunti danni causati da infiltrazioni d'acqua . Operato d'urgenza la sua prognosi resta ancora riservata

Un uomo di 57 anni, residente nell'hinterland cosentino, è stato fermato dalla polizia per tentato omicidio. Verso le ore 11,30 di ieri, al pronto soccorso dell'ospedale di Cosenza era arrivato un uomo di 44 anni, S.G., in gravi condizioni, colpito all'addome da diverse coltellate. E' stato operato d'urgenza e poi ricoverato in rianimazione con prognosi riservata, in evidente pericolo di vita. Le indagini della polizia hanno svelato che l'uomo si era recato a casa del fermato per rivendicare presunti danni causati alla propria abitazione da infiltrazioni d'acqua e, dopo un'accesa lite, era stato accoltellato. L'autore del ferimento si era dato subito alla fuga, ma è stato rintracciato a casa di un parente.