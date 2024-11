Si chiama Cosenzopoli ed è un nuovo gioco da tavolo realizzato da due giovani, Giuseppe Biscardi ed Emilia Palumbo, ispirato al più famoso e celebrato Monopoli e modellato sulla vita quotidiana del capoluogo bruzio. È stato presentato alla commissione sport e tempo libero di Palazzo dei Bruzi, presieduta da Gaetano Cairo.

Tortuoso giro fino a Piazza Bilotti

Tra le 30 caselle del percorso che i giocatori dovranno compiere non ci si imbatte più nei luoghi tradizionali del Monopoli come Vicolo corto o Vicolo stretto o l'ambitissimo Viale dei Giardini, ma in strade e piazze a noi molto familiari all’ombra del Castello Svevo, come Piazza Kennedy, Via Montesanto, Piazza Europa, Via Popilia, Piazza Santa Teresa, con una opportuna incursione nel centro storico (Piazza dei Valdesi, Corso Telesio e Piazza Duomo) per arrivare, a conclusione del viaggio, in Piazza Bilotti, approdo fisiologico del nuovo centro cittadino.

Obiettivo: conquistare la città

Semplici le regole del gioco, finalizzato alla conquista della città di Cosenza, riconoscibile sul tabellone non solo per i nomi delle strade e delle piazze, ma anche per alcuni disegni che riproducono Palazzo dei Bruzi, sede del Comune, il Ponte di Calatrava e il Viale Mancini. Lungo il percorso ci si muove posizionando la pedina sulle caselle e facendo ruotare un orologio posto al centro del tabellone. Le rendite di posizione che ciascun giocatore conquisterà durante il percorso sono contrassegnate da sampietrini colorati che saranno collocati sulle singole caselle.

Il lupo disegnato sulle banconote

Chi transiterà nelle caselle già occupate pagherà al possessore una sorta di tributo attraverso la banconota del gioco, il lupardo, recante l’effigie del lupo della Sila. Non mancano le penalità da pagare, come quella per il transito da un varco attivo che al trasgressore costerà 75 lupardi di multa. La casella ZTL indica, invece, un turno di stop ed il concorrente dovrà restare fermo un giro. Vince il gioco chi avrà accumulato il numero più alto di sampietrini.