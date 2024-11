Fu Paolo Romeo a redigere atti ed emendamenti per il progetto di città metropolitana che interessava Reggio Calabria. Ecco l'audio originale della telefonata in cui apprese che il suo lavoro finì agli atti del Senato

«Il nostro documento è agli atti del Senato». È il 23 gennaio 2014, quando Paolo Romeo, ritenuto dalla Dda di Reggio Calabria al vertice della cupola massonico-mafiosa, apprende che le sue mire sulla città metropolitana sono approdate ufficialmente al Senato. Ad avvisarlo è Domenico Pietropaolo, di "Associazioni di Cittadinanza Attiva", la rete associativa che, secondo gli inquirenti, fa capo proprio a Romeo.





Lacnews24 è in grado di farvi ascoltare l'audio originale di questa telefonata che, per gli inquirenti assume un'importanza fondamentale, anche perché viene fuori come Romeo pensò ai senatori Caridi e Bilardi, come uomini utili a far passare le sue proposte sulla città metropolitana. Pietropaolo, però, dissentì.