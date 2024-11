L’episodio questo pomeriggio nel piccolo centro delle Serre vibonesi. L’uomo, sotto la minaccia di una pistola, sarebbe stato costretto ad ingerire un’intera bottiglia di un potente pesticida

Un uomo, Giuseppe Zangari, 46 anni, di Spadola, nelle Serre vibonesi, è stato costretto da una persona ancora non identificata ad ingerire un'intera bottiglia di un potente pesticida usato in agricoltura. Il malvivente ha minacciato l'uomo con una pistola e dopo avergli fatto bere il pesticida si è dato alla fuga. Sulle sue tracce i Carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno che hanno avviato le indagini. Il malcapitato è stato invece trasferito in gravi condizioni all'ospedale di Locri.