VIDEO | Dalla cucina del ristorante stellato di Abbruzzino, i professionisti dell'arte culinaria hanno dato il via all'evento benefico rivolto alle famiglie in difficoltà

Anche a Catanzaro “la solidarietà è servita” con gli chef catanzaresi coinvolti nell’iniziativa dell’US Vibonse Calcio, il grande evento benefico in corso in tutte le province calabresi in un momento di grave crisi legato all’emergenza sanitaria.

Nel capoluogo di regione, dalla cucina del ristorante dalla stella Michelin Luca Abbruzzino, i professionisti dell’arte culinaria sono scesi in campo offrendo la loro professionalità, mettendosi a lavoro di buon mattino con la preparazione delle pietanze a base di riso, tonno, frutta e dolci, da distribuire attraverso il banco alimentare alle famiglie in difficoltà grazie ad una raccolta di generi alimentari che permetterà di preparare ben 7000 pasti nell’arco di una settimana su tutto il territorio regionale.

«Quello che stiamo vivendo è un momento difficile per tutto il mondo. Quindi penso che sia dovere di tutti noi dare una mano a chi ha più bisogno – è stato il commento di Luca Abbruzzino –. Siamo fieri e orgogliosi di aver preso parte a quest’iniziativa promossa dalla Vibonese Calcio che vede tutta la Calabria coinvolta. Sono 4 le cucine impegnate per 8 giorni, e siamo a lavoro insieme ad altri illustri colleghi e collaboratori.

Noi oggi abbiamo preparato 150 pasti e più o meno sarà questo il numero che prepareremo ogni giorno. Il menu cambia in base alle materie prime che abbiamo a disposizione. La Protezione Civile e le varie associazioni che hanno aderito provvederanno poi alla consegna».

«Quando si tratta di solidarietà il Sud ha sempre dimostrato la sua forza – ha sottolineato lo chef Antonio Abbruzzino –. E oggi più che mai dobbiamo essere tutti pronti e attenti a chi ha più bisogno porgendo loro la mano. Anche noi siamo pronti a fare questo gol con la Vibonese Calcio che ha organizzato questo bellissimo evento e noi siamo fieri di poterlo ospitare».