Ventitrè ospiti su 33 di Casa Serena, l'istituto per anziani di Cassano allo Jonio, sono risultati positivi questa mattina al tampone rapido. La notizia è stata confermata dal presidente del CdA dell'istituto per anziani cassanese Antonio Golia. «A seguito di una positività riscontrata ieri su un anziano che doveva rientrare in istituto dopo una breve assenza, questa mattina - ha affermato Golia - abbiamo sottoposto a tampone rapido tutti i nostri ospiti, gli operatori sanitari e gli amministrativi.

Ventitre ospiti sono risultati positivi, mentre tutte le altre persone sottoposte al tampone sono risultate negative. C'è da ricordare che solo giovedì scorso 30 anziani e 21 operatori sanitari si erano vaccinati».

Intanto, il sindaco di Cassano Gianni Papasso ha convocato una riunione urgente del Coc per decidere le iniziative da intraprendere vista la situazione nel comune. Non è escluso che il sindaco possa chiedere la dichiarazione della zona rossa per il comune di Cassano.