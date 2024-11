I risultati dei tamponi molecolari confermano l’aumento dei casi di Covid-19 a Briatico. In tarda serata, il Comune della città del mare ha diramato il bollettino sull’emergenza epidemiologica e sui contagi all’interno del proprio territorio comunale. Il trend in aumento viene attestato dalle presenza di 6 nuovi positivi, emersi delle ultime 48 ore. I casi di coronavirus (accertati con tampone molecolare) a Briatico e frazioni raggiungono così quota 51. A questo numero si sommano altri 4 positivi, rilevati con test rapido (per l’effettiva conferma si attenderà comunque il molecolare). Due i guariti.

Il Comune, tramite la pagina social, ha spiegato che «si è ancora in attesa di conoscere l’esito di alcuni test eseguiti nei giorni scorsi». Al momento, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Lidio Vallone «raccomanda la popolazione a mantenere comportamenti atti a tutelare la propria e altrui salute». Nella giornata odierna, tramite ordinanza, il primo cittadino ha anche prorogato la sospensione del mercato settimanale del giovedì fino a nuove disposizioni.