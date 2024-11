Nuovo decesso Covid a Corigliano-Rossano a distanza di pochi giorni del 73enne colpito dal virus e morto nel giro di 10 giorni. Questa volta aggredito in maniera violenta dalla variante delta, così come riportano fonti ospedaliere, un 59enne che è giunto nel pomeriggio di oggi al pronto soccorso di Rossano in condizioni gravi, con problemi di insufficienza respiratoria.

Anche il decesso di oggi rientra tra i vaccinati incluso di richiamo con il Pfizer. Originario di Villapiana, la vittima era di cittadinanza tedesca. In riva allo jonio la città di Corigliano-Rossano continua a mantenere percentuali alte di contagi: 286 casi e 4 morti negli ultimi 30 giorni. La prima città dell’intera provincia di Cosenza.