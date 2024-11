Le scuole di ogni ordine e grado del comune di Cutro, nel crotonese, resteranno chiuse nella prossima settimana che va dal 22 al 27 marzo. Lo ha stabilito la commissione straordinaria che amministra il comune di Cutro per fronteggiare i contagi da Covid 19.

«Negli ultimi giorni – spiega infatti una nota a firma dei commissari Mannino, Bonfissuto e Consolo, si è registrato a Cutro un numero alquanto elevato di casi di positività al Covid-19, rilevati a seguito dell’effettuazione di test rapidi antigenici. Al riguardo, al fine di prevenire l’ulteriore diffondersi del contagio, si raccomanda ai cittadini risultati positivi di trattenersi in isolamento cautelativo nelle proprie abitazioni insieme ai familiari conviventi sin da subito e quindi ancor prima che a cura dell’Azienda sanitaria siano effettuati i tamponi molecolari e, in caso di conferma delle positività, siano formalmente disposti i necessari provvedimenti di isolamento e quarantena».

L’invito dei commissari è poi esteso all’intera cittadinanza alla quale «si raccomanda la massima osservanza di tutte le vigenti misure per il contenimento del contagio (distanziamento interpersonale, uso costante di mascherine, frequenti lavaggi e disinfezioni delle mani ecc ), evitando nel modo più assoluto ogni occasione di assembramento che si presti alla trasmissione del virus, come funerali, feste in casa e altro. Anche nei negozi deve essere evitato ogni affollamento e i commercianti sono invitati a curare che sia costantemente contingentato, in relazione agli spazi a disposizione, il numero dei clienti contemporaneamente presenti» conclude la nota.