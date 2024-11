Restano da immunizzare poche persone che non sono riuscite a presentarsi o non erano disponibili. In settimana sopralluogo della Protezione civile regionale per allestire hub vaccinale

Isola di Capo Rizzuto ha completato le vaccinazioni anti-Covid destinate agli over 80 «ad eccezione di pochi casi che per forze maggiori (Covid o ricovero in ospedale per altri problemi), non sono riusciti a presentarsi al centro vaccinale o comunque non erano disponibili». A renderlo noto è il Comune attraverso un comunicato stampa nel quale si sottolinea che il risultato (in controtendenza rispetto alla media regionale) è stato raggiunto grazie alla collaborazione tra «amministrazione comunale, Asp di Crotone, medici di base (che hanno materialmente eseguito i vaccini ai propri pazienti, alcuni anche a domicilio) e associazioni di protezione civile (che si sono occupate di tutta la fase organizzativa in sinergia con gli uffici comunali)».

Quasi il 100% degli over 80 vaccinati

Le somministrazioni del siero anti-Covid (prima e seconda dose) si sono svolte in «quattro fasi ed è stato svolto in maniera impeccabile presso i locali comunali situati in Piazza del Popolo».

«Stiamo seguendo la strada giusta in tema vaccini – commenta il sindaco Maria Grazia Vittimberga - abbiamo già messo al sicuro quasi il 100% dei nostri over 80 con le somministrazioni fatte direttamente sul nostro territorio, mentre tanti altri tra gli over 60 e le categorie fragili hanno avuto accesso alla somministrazione attraverso il sistema di Poste Italiane».

Verso l’hub vaccinale

L’amministrazione comunale, inoltre, ha proposto l’allestimento di un hub vaccinale in una struttura di proprietà del Comune, che in settimane dovrebbe essere oggetto di sopralluogo da parte della Protezione civile regionale.

«Il nostro obiettivo – continua la Vittimberga – è ora quello di diventare hub vaccinale e già da tempo stiamo lavorando in questa direzione insieme al dottor Randolfo Fauci, assessore alla Sanità. In settimana – conclude - dovrebbe esserci un sopralluogo presso il centro sportivo Club Juventus, all'interno del campo sportivo al coperto dedicato al piccolo Dodò Gabriele, per farlo diventare hub vaccinale. Siamo pienamente fiduciosi».