È allarme nella città della Piana che tocca il massimo di contagi da inizio pandemia. Si cerca di evitare i ricoveri per non fare collassare il Giovanni Paolo II

Sono ben 44 i nuovi positivi al Covid comunicati oggi nel bollettino del comune. Un numero corposo che fa schizzare il numero totale dei contagi a 397. Con 400 affetti da Covid, Lamezia raggiunge il suo massimo storico.

Rimangono 9 i ricoverati in reparto al Giovanni Paolo II, mentre si cerca in tutti i modi di curare in casa con bombole di ossigeno per evitare il collasso delle corsie. Cinque gli infermieri in arrivo per rimpinguare i corridoi della sezione ospedaliera dedicata al Covid.

Restano, intanto, chiuse tutte le scuole proprio a causa della situazione epidemiologica e sono diversi gli insegnanti che lamentano di non riuscire a vaccinarsi.