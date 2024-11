Reggio Calabria è la prima città d’Italia ad avviare lo screening di massa sul Covid. Ad annunciarlo nel corso di una diretta Facebook è stato il sindaco Giuseppe Falcomatà. «È un risultato importante per Reggio – ha detto il primo cittadino – prima di noi, secondo quanto comunicato dal commissario Arcuri, solo la provincia di Bolzano e la Regione Abruzzo. La nostra richiesta è stata accettata e nella prossima settimana arriveranno in città 70 mila test antigenici».

Per Falcomatà si tratta di «una bellissima notizia che arriva nel momento peggiore dal punto di vista sanitario. Questi tamponi non erano previsti per le amministrazioni comunali, e speriamo di poter rappresentare un esempio per altri centri. Lo screening ci consente di ricostruire il tracciamento e interrompere il contagio».

Il progetto sullo screening di massa, secondo il sindaco, è merito della task force comunale. «L’aiuto non basta mai e per questo vi chiedo una mano ad invitare tutti i professionisti, medici e pediatri per poter effettuare i tamponi». Intanto è tutto pronto per l’avvio dei primi drive-in nella zona di Pentimele.