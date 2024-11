Un uomo di Benestare è morto al Gom di Reggio Calabria, a causa delle complicanze da Covid, che aveva contratto. A darne notizia, il sindaco Domenico Mantegna. «Benestare piange la sua prima vittima da Coronavirus – ha affermato il primo cittadino -. Stamattina ho appreso la triste notizia della scomparsa del nostro concittadino A. P. venuto a mancare per le complicanze dovute al Covid-19.

Era ricoverato da qualche giorno in gravi condizioni nell’ospedale metropolitano di Reggio Calabria. Alla sua famiglia va il mio più sentito abbraccio e la vicinanza di tutta la comunità Benestarese. È un momento di grande dolore per tutta Benestare, dobbiamo convincerci ancora di più a essere uniti e determinati nella lotta a questo virus che non risparmia nessuno». Al momento a Benestare sono 20 le persone risultate positive al Covid-19.