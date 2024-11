Il sindaco Ernesto Alecci ha firmato una nuova ordinanza. Intanto i casi attivi in città raggiungono quota 75

Continua a salire il numero dei contagi da Covid-19 a Soverato. Secondo gli ultimi dati infatti sono 75 i casi accertati in città. Intanto il sindaco Ernesto Alecci ha firmato una nuova ordinanza che prolunga la sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale. In base al nuovo provvedimento infatti gli istituti scolastici resteranno chiusi da mercoledì 7 aprile e fino a sabato 10 aprile compreso.