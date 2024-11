Come per tutti gli studenti calabresi, anche quelli di Varapodio sarebbero dovuti ritornare sui banchi di scuola oggi, ma per loro la campanella non ha suonato. La prima camapanella infatti, a causa dell’incedere dei positivi al Covid, è stata posticipata di una settimana. Con l’ordinanza numero 46, il vicesindaco Giuseppe Corso, ha infatti ordinato la chiusura per una settimana, e cioè da oggi e fino al 25, di tutte le scuole di ogni ordine e grado, salvo successiva e diversa disposizione.

La decisione è stata adottata «in via cautelativa ed in considerazione dell’aumento giornaliero della curva pandemica, onde poter monitorare e definire in maniera più completa possibile la mappatura dei contagi», che ad oggi si attestano a 22, tra i quali il primo cittadino Orlando Fazzolari. Proprio lui, sulla sua pagina Facebook, ieri sera ha annunciato l’ordinanza. «Chiudere la scuola non è mai una scelta facile – ha scritto il sindaco – però abbiamo optato per questa decisione per limitare al massimo gli spostamenti all’interno del nostro territorio.

Speriamo che questa decisione aiuti il paese a superare al più presto questo difficile momento. La scuola rimarrà chiusa per una settimana ancora, nella speranza di contenere al massimo la diffusione dei contagi! Vi raccomando di continuare ad usare sempre la mascherina ed evitare ogni forma di assembramento. Nei prossimi giorni vi darò ulteriori informazioni sull’evoluzione della vicenda Covid nel nostro comune».

Com’era prevedibile, non sono mancate le polemiche in paese. In molti infatti, hanno contestato la decisione, definendola “drastica”.