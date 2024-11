Per circa un mese i militari effettueranno tamponi sulla popolazione scolastica, che saranno poi processati all'interno di un laboratorio mobile con propri medici e tecnici

Da lunedì nel Vibonese per il tracciamento anti Covid arriva l'Esercito: i militari si occuperanno, in particolare, di effettuare uno screening della popolazione scolastica con proprio personale medico e infermieristico, per la durata di circa un mese.

I tamponi molecolari per la ricerca del Sars-Cov2 saranno processati all'interno di un laboratorio mobile, messo sempre a disposizione dell'Esercito con propri medici e tecnici di laboratorio.

«In questo particolare e delicato momento, che stiamo vivendo a causa della diffusione del virus - afferma il commissario straordinario dell'Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia Maria Bernardi -, questo ulteriore supporto da parte dell'Esercito a sostegno della nostra comunità ci consente di contrastare più efficacemente i focolai che si stanno propagando all'interno delle scuole. Avverto il bisogno di ringraziare il colonnello medico Alfonso Zizza, per la professionalità e la sensibilità che continua a manifestare nei confronti della sanità vibonese».