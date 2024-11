A Zungri scuole medie chiuse fino al 31 maggio. È quanto riporta una ordinanza del sindaco Francesco Galati emanata nelle scorse ore dietro consulto delle autorità sanitarie e della dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo “Mazzitelli” di Cessaniti, Maria Gueli.

La decisione, riferisce lo stesso primo cittadino, si è resa necessaria dopo la positività al coronavirus di un fratello di un alunno della terza media. Il giovane positivo frequenta le scuole di Vibo Valentia ma svolgeva didattica a distanza. Mentre il fratello ha avuto contatti, durante le lezioni, con i compagni di classe: «Pertanto – sottolinea il sindaco - in via precauzionale ritengo opportuno sospendere le lezioni in presenza per tutti gli alunni delle scuole medie di Zungri».

La finalità – si ribadisce nell’ordinanza- è quella di «scongiurare la diffusione incontrollata del virus nell’attesa dell’esito dei tamponi molecolari effettuati sull’alunno e sui componenti del nucleo familiare».