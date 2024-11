Altri tre sanitari in servizio all’ospedale di Vibo Valentia positivi al coronavirus. Dopo la pediatra in servizio allo Jazzolino risultata positiva al Covid 19 (attualmente in isolamento domiciliare, anche se le sue condizioni non destano preoccupazione) e quindi una dottoressa del reparto di anestesia ed un’infermiera di ostetricia (tutte vaccinate con la doppia dose), i nuovi tre casi positivi interessano il reparto di Rianimazione. Positivo anche un paziente ricoverato nel reparto di cardiologia dell’ospedale che, al momento dell’ingresso allo Jazzolino, era invece negativo.

Da qui la sanificazione dell’intero ospedale di Vibo decisa dall’Asp che ha pure avviato uno screening su tutto il personale, con 350 tamponi già eseguiti su circa 600 programmati. I sindacati, dal canto loro, hanno invocato l’istituzione di percorsi sicuri all’interno dell’ospedale dove ieri sono state ricoverate due persone positive al Covid-19.