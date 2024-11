È stata avviata questa mattina la campagna vaccinale anti-covid per gli ultraottantenni nel comune di Isola Capo Rizzuto. Ad annunciarlo in una nota è l’amministrazione comunale che sta supportando l’Azienda sanitaria provinciale di Crotone, mettendo a disposizione i locali di Piazza del Popolo. «In totale – si legge nella nota - sono 420 le dosi che verranno somministrate in questa prima fase vaccinale, che andranno a coprire circa la metà degli over 80 presenti sul territorio. L’elenco è stato fornito all’Asp direttamente dai medici curanti».

Sul posto alcune associazioni di volontariato e, per la gestione della sicurezza, anche i carabinieri della locale Tenenza e il personale della Polizia locale. A seguire da vicino lo svolgimento delle attività anche il dottor Randolfo Fauci, medico di base in pensione e oggi assessore comunale alla Sanità, e il sindaco Maria Grazia Vittimberga.



«Siamo felici e lo siamo ancora di più – commenta il primo cittadino - nel vedere gli occhi pieni di speranza e gioia di questi anziani che oggi stanno facendo la fila. Questi sono i nostri padri, i nostri nonni, sono la storia di questo territorio ed è giusto che vengano tutelati, era doveroso iniziare da loro e penso sia perso fin troppo tempo. La speranza è che ora si viaggi spediti, che si acceleri il più possibile affinché possiamo lasciarci alle spalle questo triste momento».

«In questo lungo anno – prosegue Vittimberga - abbiamo provato sulla nostra pelle quanto dolore provochi questa pandemia: alcune famiglie hanno perso i loro cari, altri hanno affrontato il virus con sofferenza e altri, fortunatamente, lo hanno superato senza neanche accorgersene. In totale, ad oggi, sono stati quasi 500 i contagi nel nostro territorio, l’arrivo del vaccino ci fa sperare ad un ritorno alla normalità ma ancora è lunga: dobbiamo continuare ad essere forti ed osservare le regole, il virus non è ancora sconfitto e non dobbiamo cadere in tentazioni».