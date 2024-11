Sono 475 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Calabria, su 3360 tamponi effettuati. Lo riporta il bollettino odierno diramato dalla Regione. Quattro i decessi, che portano il totale a 786 da inizio pandemia. Per quanto riguarda i ricoveri: +5 nei reparti ordinari, +1 in terapia intensiva. I guariti nell'ultima giornata sono stati invece 128.

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 612.428 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 650.863 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al coronavirus sono 44.824 (+475 rispetto a ieri), quelle negative 567.604.

I casi di oggi

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 257, Catanzaro 90, Crotone 38, Vibo Valentia 33, Reggio Calabria 57. Altra Regione o Stato estero 0.

I dati per ogni provincia

- Cosenza: casi attivi 4.420 (84 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 16 in reparto al presidio di Rossano;15 al presidio ospedaliero di Acri; 18 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all'ospedale da Campo; 12 in terapia intensiva, 4.275 in isolamento domiciliare); 329 deceduti.

- Catanzaro: casi attivi 2.266 (32 in reparto all'Azienda ospedaliera di Catanzaro; 9 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 23 in reparto all'Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 13 in terapia intensiva; 2.189 in isolamento domiciliare); 105 deceduti.

- Crotone: casi attivi 816 (29 in reparto; 787 in isolamento domiciliare); 49 deceduti.

- Vibo Valentia: casi attivi 551 (15 ricoverati, 536 in isolamento domiciliare); 68 deceduti.

- Reggio Calabria: casi attivi 1.308 (78 in reparto all'Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 12 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 9 in terapia intensiva; 1.209 in isolamento domiciliare); 235 deceduti.

- Altra Regione o Stato estero: casi attivi 50 (50 in isolamento domiciliare); 309 guariti.