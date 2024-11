Sono 71 le persone in reparto, 5 in terapia intensiva. Effettuati nelle ultime 24 ore circa 1400 tamponi

Sono 67 i nuovi casi positivi al Covid in Calabria. È quanto emerge dal bollettino diramato dalla Regione che registra anche un decesso e cinque ricoberi in più. Effettuati 1401 tamponi nelle ultime 24 ore.

I nuovi contagi

I casi registrati sono così suddivisi: 48 a Reggio Calabria, 7 Crotone, 1 Cosenza, 6 Catanzaro, Vibo Valentia 0, altra Regione o Stato estero 5.

I casi provincia per provincia

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: casi attivi 172 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 167 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10263 (10119 guariti, 144 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 1514 (31 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1481 in isolamento domiciliare); casi chiusi 22204 (21627 guariti, 577 deceduti).

– Crotone: casi attivi169 (4 in reparto, 1 in terapia intensiva, 164 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6622 (6521 guariti, 101 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 757 (26 in reparto, 1 in terapia intensiva, 730 in isolamento domiciliare); casi chiusi 23182 (22843 guariti, 339 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 54 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 52 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5586 (5494 guariti, 92 deceduti).

L'Asp di Catanzaro comunica 9 nuovi soggetti positivi di cui 3 residenti fuori regione. L'asp di Crotone comunica 8 nuovi soggetti positivi di cui 1 residente fuori regione. L'Asp di Reggio Calabria comunica 49 nuovi soggetti positivi di cui 1 migrante.