Sono 72 i nuovi casi positivi al Covid e due i decessi nelle ultime 24 ore in Calabria. È quanto riporta il bollettino odierno diramato dalla Regione, che registra anche 203 guarigioni. I tamponi analizzati sono 1.528, con un tasso di positività che si attesta al 4,71%.

Covid Calabria, i contagi di oggi

I contagi di oggi, a livello provinciale, sono così suddivisi: Catanzaro 0, Cosenza 7, Crotone 13, Reggio Calabria 51 e Vibo Valentia 1. I deceduti sono uno di Reggio e uno di Vibo.

Covid Calabria, i dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 148 (14 in reparto, 4 in terapia intensiva, 130 in isolamento domiciliare); 11.102 guariti, 155 deceduti.

– Cosenza: casi attivi 1.359 (30 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1326 in isolamento domiciliare); 25.416 guariti, 644 deceduti.

– Crotone: casi attivi 207 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 194 in isolamento domiciliare); 7.819 guariti, 114 deceduti.

– Reggio Calabria: casi attivi 1.221 (69 in reparto, 6 in terapia intensiva, 1146 in isolamento domiciliare); 27976 guariti, 394 deceduti.

– Vibo Valentia: casi attivi 102 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 98 in isolamento domiciliare); 6.172 guariti, 99 deceduti.

Un paziente precedentemente inserito nell'Asp di Catanzaro è stato inserito nell'Asp di provenienza (Vibo Valentia).