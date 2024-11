Sono 296 i nuovi casi in tutta la regione, con un balzo del tasso di positività al 7,14%. Cinque i morti, mentre ci sono buone notizie sul fronte ospedaliero: nelle ultime ventiquattro ore liberati otto posti letto

Sale di nuovo il tasso di positività in Calabria: dal 5,61% di ieri schizza oggi al 7,14%. Sono infatti 296 i nuovi casi positivi al Covid a fronte di 4.146 tamponi analizzati. Lo riporta il bollettino odierno della Regione, che registra anche 5 decessi. Le guarigioni nelle ultime 24 ore sono 219. Buone notizie sul fronte ospedaliero: oggi si registrano -8 ricoveri e -3 terapie intensive.

I casi di oggi

I contagi odierni sono così suddivisi: 23 a Catanzaro, 134 a Cosenza, 43 a Crotone, 72 a Reggio Calabria, 9 a Vibo Valentia, 15 da altra regione o Stato estero.

i decessi sono 1 a Cosenza e 4 a Reggio Calabria.

I dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 262 (23 in reparto, 4 in terapia intensiva, 235 in isolamento domiciliare); 10.699 guariti, 149 deceduti;

– Cosenza: casi attivi 1.487 (46 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1.437 in isolamento domiciliare); 24.055 guariti, 617 deceduti;

– Crotone: casi attivi 351 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 338 in isolamento domiciliare); 7.156 guariti, 108 deceduti;

– Reggio Calabria: casi attivi 2.345 (78 in reparto, 5 in terapia intensiva, 2262 in isolamento domiciliare); 25.159 guariti, 367 deceduti;

– Vibo Valentia: casi attivi 299 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 290 in isolamento domiciliare); 5.847 guariti, 96 deceduti.

L'Asp di Cosenza comunica 135 nuovi soggetti positivi di cui 1 residenti fuori regione. L'Asp di Reggio Calabria comunica 82 nuovi soggetti positivi di cui 9 migranti e 1 residenti fuori regione. L'Asp di Crotone comunica 49 positivi di cui sei migranti. Si precisa che il numero complessivo del setting fuori regione è stato ridotto di un unità perché soggetto positivo già noto.