Boom di contagi nelle ultime 24 ore in Calabria, sono 522 i positivi al Covid riportati nel bollettino della Regione che registra inoltre 4 decessi. Effettuati 3.927 tamponi molecolari. Si osserva inoltre un sostanziale incremento dei pazienti ricoverati (+19) nelle strutture ospedaliere. Fino ad oggi le persone positive al coronavirus registrate in Calabria sono 47.480, quelle negative 583.583

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza: CASI ATTIVI 5.242 (110 in reparto AO di Cosenza; 18 in reparto al presidio di Rossano; 15 al presidio ospedaliero di Acri; 18 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all'Ospedale da Campo; 17 in terapia intensiva, 5.064 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9.510 (9.155 guariti, 355 deceduti).

Catanzaro: CASI ATTIVI 2.521 (59 in reparto all'AO di Catanzaro; 9 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 24 in reparto all'AOU Mater Domini; 12 in terapia intensiva; 2.417 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 4.413 (4.314 guariti, 99 deceduti).

Crotone: CASI ATTIVI 956 (41 in reparto; 915 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 3.120 (3.067 guariti, 53 deceduti).

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 519 (16 ricoverati, 503 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 3.826 (3.756 guariti, 70 deceduti).

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1.353 (85 in reparto all'AO di Reggio Calabria; 13 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 5 in terapia intensiva; 1.250 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 15.661 (15.420 guariti, 241 deceduti).

Altra Regione o Stato estero: CASI ATTIVI 50 (50 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 309 (309 guariti).

I casi confermati oggi nelle 5 province sono così suddivisi: Cosenza 171, Catanzaro 135, Crotone 80, Vibo Valentia 34, Reggio Calabria 102, Altra Regione o Stato estero 0.