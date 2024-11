In lieve aumento anche i ricoveri nei reparti ordinari +8 in un giorno, -2 in terapia intensiva. Oltre 1.600 persone guarite ( ASCOLTA L'AUDIO )

Casi Covid ancora alti in Calabria. Sono 3.057 nuovi contagi in Calabria, a fronte di 9.581 tamponi analizzati (ieri 30149 casi e 1.218 test) e con un tasso di positività al 31,91% (ieri era al 30,82%). È quanto emerge dal bollettino odierno della Regione, che registra anche 6 decessi (3 a Catanzaro, 2 a Cosenza e 1 a Reggio) e 1.654 guarigioni. Per quanto riguarda i ricoveri, sono +8 in area medica e -2 in terapia intensiva.

I nuovi contagi sono così suddivisi: Catanzaro +673, Cosenza +956, Crotone +270, Reggio Calabria +896, Vibo Valentia +197, altra regione +65.

I casi per ogni provincia

Catanzaro: casi attivi 6937 (65 in reparto, 8 in terapia intensiva, 6864 in isolamento domiciliare); casi chiusi 67681 (67345 guariti, 336 deceduti).

casi attivi 6937 (65 in reparto, 8 in terapia intensiva, 6864 in isolamento domiciliare); casi chiusi 67681 (67345 guariti, 336 deceduti). Cosenza: casi attivi 38685 (122 in reparto, 2 in terapia intensiva, 38561 in isolamento domiciliare); casi chiusi 88354 (87192 guariti, 1162 deceduti).

casi attivi 38685 (122 in reparto, 2 in terapia intensiva, 38561 in isolamento domiciliare); casi chiusi 88354 (87192 guariti, 1162 deceduti). Crotone : casi attivi 2490 (23 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2467 in isolamento domiciliare); casi chiusi 43298 (43060 guariti, 238 deceduti).

: casi attivi 2490 (23 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2467 in isolamento domiciliare); casi chiusi 43298 (43060 guariti, 238 deceduti). Reggio Calabria : casi attivi 13672 (83 in reparto, 5 in terapia intensiva, 13584 in isolamento domiciliare); casi chiusi 150374 (149570 guariti, 804 deceduti).

: casi attivi 13672 (83 in reparto, 5 in terapia intensiva, 13584 in isolamento domiciliare); casi chiusi 150374 (149570 guariti, 804 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 1861 (20 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1841 in isolamento domiciliare); casi chiusi 40493 (40317 guariti, 176 deceduti).

L'Asp di Catanzaro comunica 692 positivi di cui 19 fuori regione e 20 guariti fuori regione. L'Asp di Cosenza comunica che nel setting fuori regione si registrano 46 nuovi casi e 3 guariti.