Sono 54 i nuovi casi positivi al Covid registrati in Calabria nelle ultime 24 ore, a fronte di 1.282 tamponi effettuati. Nessun decesso si è registrato nell’ultima giornata. Lo riporta il bollettino odierno diramato dalla Regione che rileva anche 55 guariti. In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 953.012. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 69.329. Rispetto a ieri diminuiscono i ricoveri nei reparti (-1).

I nuovi contagi

I casi confermati oggi nelle 5 province sono così suddivisi: Cosenza 19, Catanzaro 0, Crotone 1, Vibo Valentia 0, Reggio Calabria 33, Altra Regione o Stato Estero 1

I casi provincia per provincia

– Catanzaro: casi attivi 34 (6 in reparto, 1 in terapia intensiva, 27 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10220 (10076 guariti, 144 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 1638 (28 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1608 in isolamento domiciliare); casi chiusi 21550 (20991 guariti, 559 deceduti).

– Crotone: casi attivi 51 (1 in reparto, 0 in terapia intensiva, 50 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6549 (6448 guariti, 101 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 173 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 164 in isolamento domiciliare); casi chiusi 22976 (22638 guariti, 338 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 14 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5558 (5466 guariti, 92 deceduti).

L'Asp di Reggio comunica 1 migrante positivo. Dei 33 positivi dell'ASP di Reggio Calabria 19 positivi si riferiscono al bollettino del 10 luglio.