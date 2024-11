Sono 201 i nuovi positivi al Covid nelle ultime 24 ore su 1.444 tamponi effettuati. È quanto emerge dal bollettino diramato dalla Regione che registra anche 2 decessi.

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 46.311, quelle negative 575.598.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza: CASI ATTIVI 5.100 (96 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 18 in reparto al presidio di Rossano;15 al presidio ospedaliero di Acri; 17 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all'ospedale da Campo; 15 in terapia intensiva, 4.939 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9.262 (8.925 guariti, 337 deceduti).

Catanzaro: CASI ATTIVI 2.382 (61 in reparto all'Azienda ospedaliera di Catanzaro; 10 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 28 in reparto all'Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 13 in terapia intensiva; 2.270 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 4.263 (4.155 guariti, 108 deceduti).

Crotone: CASI ATTIVI 877 (36 in reparto; 841 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 3005 (2.955 guariti, 50 deceduti).

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 573 (15 ricoverati, 558 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 3.704 (3.635 guariti, 69 deceduti).

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1.350 (80 in reparto all'Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 13 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 8 in terapia intensiva; 1.249 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 15.436 (15.198 guariti, 238 deceduti).

Altra Regione o stato estero: CASI ATTIVI 50 (50 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 309 (309 guariti).

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 55, Catanzaro 18, Crotone 8, Vibo Valentia 15, Reggio Calabria 105. Altra Regione o stato estero 0.