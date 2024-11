L'ordinanza firmata in serata dal governatore Nino Spirlì. Attualmente nel piccolo centro della Locride sono 52 i casi positivi, il 92% dei quali registrato negli ultimi 6 giorni

Da oggi, sabato 7 agosto, fino a martedì 17, Africo sarà zona rossa. A stabilirlo è un’ordinanza firmata in serata dal presidente della Regione Nino Spirlì. Negli ultimi giorni il Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Reggio Calabria ha rilevato nel piccolo comune della Locride una crescita esponenziale dei contagi tra la popolazione residente, che determina una elevata incidenza, con 52 casi confermati attivi dei quali il 92% registratisi negli ultimi 6 giorni, su una popolazione di circa 3300 abitanti.

Nella Regione Calabria, negli ultimi quattordici giorni i valori di incidenza per 100.000 abitanti sono più che raddoppiati, raggiungendo quota 46 con trend in ulteriore ascesa ed è in risalita anche il tasso di positività, mentre la circolazione della temutissima variante “Delta”, è stimata nel territorio regionale con una prevalenza dell’83%.

La zona rossa, come è noto, comporta drastiche limitazioni negli spostamenti delle persone, salvo che per motivi di lavoro, salute o necessità. Inoltre i negozi e gli esercizi commerciali in genere devono restare chiusi, tranne quelli che vendono beni di prima necessità e che rientrano nella lista delle attività essenziali.