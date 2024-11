Leggera risalita dei contagi in Calabria nelle ultime 24 ore, ma per il secondo giorno consecutivo non ci sono decessi. Secondo quanto riportato dal bollettino quotidiano della Regione Calabria sono 122 i nuovi positivi, a fronte di 1894 tamponi effettuati, nessun morto e 79 guariti.

Questi i dati relativi ai nuovi casi nelle singole province: 11 Catanzaro, 35 Cosenza, 28 Reggio Calabria, 15 Crotone, 8 Vibo Valentia.

In particolare, in Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 992.479 (+1.894). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 70.955 (+122) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: 4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 161 in isolamento domiciliare; 10.118 guariti, 144 deceduti).

– Cosenza: 29 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1465 in isolamento domiciliare; 21.601 guariti, 576 deceduti.

– Crotone: 2 in reparto, 1 in terapia intensiva, 167 in isolamento domiciliare; 6.511 guariti, 101 deceduti.

– Reggio Calabria: 23 in reparto, 1 in terapia intensiva, 624 in isolamento domiciliare; 22.835 guariti, 339 deceduti.

– Vibo Valentia: (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 44 in isolamento domiciliare; 5.493 guariti, 92 deceduti.

L'asp di Catanzaro comunica che dei 12 soggetti positivi uno è residente fuori regione. L'asp di Crotone comunica che dei 30 soggetti positivi 14 sono migranti ed uno residente fuori regione. L'asp di Reggio Calabria comunica che dei 36 soggetti positivi 8 sono migranti; L'asp di Cosenza comunica che dei 36 soggetti positivi uno è residente fuori regione