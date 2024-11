Continuano a salire i contagi nella nostra regione sfiorando, oggi i 600 positivi. Secondo i dati forniti dalla Regione nel suo bollettino quotidiano, infatti, sono 593 i nuovi positivi (con circa 3mila tamponi effettuati) e 6 morti. il rapporto tra positivi e tamponi effettuati è quasi al 20%, 18,46, un dato molto alto.

In particolare in Calabria, in particolare ad oggi sono stati sottoposti a test 658.059 soggetti per un totale di tamponi eseguiti pari a 702.593 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 51.681 (+593 rispetto a ieri), quelle negative 606.378. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute. Sono stabili i ricoveri con un nuovo ingresso in area medica (473) e nessuno in terapia intensiva (38).

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

- Cosenza: 133 in reparto AO di Cosenza; 22 in reparto al presidio di Rossano;14 al presidio ospedaliero di Acri; 22 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all'Ospedale da Campo; 17 in terapia intensiva, 6.144 in isolamento domiciliare; 9.736 guariti, 405 deceduti.

- Catanzaro: 61 in reparto all'AO di Catanzaro; 11 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 29 in reparto all'AOU Mater Domini; 14 in terapia intensiva; 2.823 in isolamento domiciliare; 4.626 guariti, 108 deceduti.

- Crotone: 43 in reparto; 1.066 in isolamento domiciliare; 3.471 guariti, 60 deceduti.

- Vibo Valentia: 17 ricoverati, 419 in isolamento domiciliare; CASI 4.066 guariti, 73 deceduti.

- Reggio Calabria: 101 in reparto all'AO di Reggio Calabria; 20 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 7 in terapia intensiva; 1.532 in isolamento domiciliare; 16.014 guariti, 257 deceduti.

- Altra Regione o Stato estero: 61 in isolamento domiciliare; 309 guariti.

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 323, Catanzaro 52, Crotone 58, Vibo Valentia 40, Reggio Calabria 120.