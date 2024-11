Oltre la soglia di saturazione i posti letti occupati al 47%. Per quanto riguarda le vaccinazioni 70-79 ha completato il ciclo il 3,7% del totale, percentuale più alta del Paese ( ASCOLTA L'AUDIO )

È ulteriormente peggiorato, nella settimana che va dal 31 marzo al 6 aprile, l'indicatore relativo ai "Casi attualmente positivi per 100.000 abitanti" che si è fermato a 607. Lo rileva il monitoraggio settimanale elaborato dalla Fondazione Gimbe attraverso l'analisi legata ai parametri dell'andamento dell'epidemia, delle forniture e della somministrazioni dei vaccini.

Oltre la soglia di saturazione, nello stesso periodo di tempo, i posti letto in area medica occupati al 47% della capacità, da pazienti affetti da Covid-19. I posti di terapia intensiva, riservati ai pazienti più gravi e con maggiori difficoltà sono occupati al 24%, ancora al di sotto della soglia di saturazione.

Per quanto concerne la vaccinazione, la percentuale di popolazione calabrese che ha completato il ciclo è pari al 5,6% (media Italia 6%); per categorie quella degli over 80 che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 32,7% (media Italia 36,8%); mentre tra i 70-79enni ha completato il ciclo vaccinale il 3,7% del totale, percentuale più alta del Paese dove la media nazionale si attesta sul 2,2%.