Sono 404 i nuovi casi positivi al Covid in Calabria. È quanto emerge dal bollettino diramato dalla Regione che registra anche sei decessi e 206 guariti. Effettuati 3231 tamponi nelle ultime 24 ore.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza: CASI ATTIVI 3.432 (61 in reparto AO di Cosenza; 17 in reparto al presidio di Rossano;15 al presidio ospedaliero di Acri; 17 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all'Ospedale da Campo; 12 in terapia intensiva, 3.310 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9.086 (8.773 guariti, 313 deceduti).

Catanzaro: CASI ATTIVI 1.940 (29 in reparto all'AO di Catanzaro; 5 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 14 in reparto all'AOU Mater Domini; 15 in terapia intensiva; 1.877 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 4.042 (3.938 guariti, 104 deceduti).

Crotone: CASI ATTIVI 619 (26 in reparto; 593 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.785 (2.739 guariti, 46 deceduti). -

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 568 (15 ricoverati, 553 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 3.444 (3.380 guariti, 64 deceduti).

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1.377 (83 in reparto all'AO di Reggio Calabria; 12 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 6 in terapia intensiva; 1.276 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 14.677 (14.452 guariti, 225 deceduti).

Altra Regione o Stato estero: CASI ATTIVI 50 (50 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 309 (309 guariti).

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 176, Catanzaro 55, Crotone 55, Vibo Valentia 54, Reggio Calabria 64, Altra Regione o Stato estero 0.