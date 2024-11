Sono 2.834 i nuovi casi positivi al Covid in Calabria. È quanto emerge dal bollettino diramato dalla Regione che registra anche ben 12 decessi (2 a Catanzaro, 4 a Cosenza, 4 a Reggio e 2 a Vibo) e 1.592 guariti. Effettuati nelle ultime 24 ore 12.408 tamponi (tasso di positività 22,84%). Crescono i ricoveri nei reparti (+8).

Il bollettino

I nuovi casi sono così distribuiti: Catanzaro 475, Cosenza 576, Crotone 319, Reggio Calabria 1.081, Vibo Valentia 381, Altra regione o Stato estero 2.

La situazione provincia per provincia

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: casi attivi 5.439 (75 in reparto, 12 in terapia intensiva, 5.352 in isolamento domiciliare); casi chiusi 14.566 (14.377 guariti, 189 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 9.752 (136 in reparto, 9 in terapia intensiva, 9.607 in isolamento domiciliare); casi chiusi 30.501 (29.732 guariti, 769 deceduti).

– Crotone: casi attivi 2.657 (29 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.628 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11.270 (11.133 guariti, 137 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 12.284 (183 in reparto, 11 in terapia intensiva, 12.090 in isolamento domiciliare); casi chiusi 44.402 (43.894 guariti, 508 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 8.009 (20 in reparto, 0 in terapia intensiva, 7.989 in isolamento domiciliare); casi chiusi 9.005 (8.875 guariti, 130 deceduti).

La comunicazione dell'Asp

L'Asp di Cosenza comunica 578 nuovi soggetti positivi di cui due fuori regione.