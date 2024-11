Qualche settimana fa era deceduta la madre, ex collaboratrice scolastica. Il comune catanzarese era stato dichiarato zona rossa

Sale la conta delle vittime nel comune di Botricello, in provincia di Catanzaro, area dichiarata anche zona rossa nelle scorse settimane proprio a causa dell'alto numero di contagi registrati. Oggi il comune è tornato in zona arancione ma non si arresta la scia di decessi determinati dalla diffusione del Covid.

Questo pomeriggio si è spenta nel reparto di Rianimazione dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro, una donna di 56 anni originaria di Botricello ma residente a Cropani Marina, non soffriva di particolari patologie pregresse ed era la figlia di un'altra donna già deceduta nello stesso reparto circa 15 giorni fa dell'età di 72 anni, ex collaboratrice scolastica. Ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Pugliese c'è anche la sorella di 54 anni.