Aumentano i contagi a Cetraro, il dipartimento di prevenzione ha confermato 6 nuovi casi di positività al coronavirus. Le ordinanze di quarantena salgono a 330, il numero dei positivi a 42.

Tra i nuovi casi ce n’è uno che preoccupa particolarmente perché, seppur legato ad un focolaio tracciato, è relativo ad un operatore sanitario molto esposto, ovvero un’infermiera del pronto soccorso. Nei giorni scorsi aveva già creato non poche polemiche la notizia di 6 operatori sanitari del 118 positivi al covid. 6 contagiati tra infermieri, medici e autisti. Ora si teme un nuovo focolaio anche al ps del presidio Iannelli.

Le scuole non riaprono

Stando alla verifica dell’andamento dei casi di positività al coronavirus nel territorio comunale, le curve di contagio si stanno verticalizzando tra i giovanissimi. Un aumento che ha costretto il sindaco Ermanno Cennamo a prorogare la sospensione delle attività didattiche ed educative in presenza.

Le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado resteranno chiuse fino a tutto il 13 novembre. Come da ordinanza regionale, stessa disposizione anche per le scuole secondarie di secondo grado.