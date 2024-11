Nessuna nuova positività e 16 guarigioni: i casi attivi scendono a 31. In vista della ripresa delle attività didattica in presenza, verranno sanificati scuolabus e istituti scolastici

Migliora la situazione epidemiologica a Cirò Marina. Stando all’ultimo bollettino diramato dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone ieri sera, non si sono registrati nuovi positivi al Covid-19, mentre sono 16 le persone guarite. Nella cittadina, intanto, prosegue «con buona partecipazione – scrive il sindaco Sergio Ferrari su Facebook - la campagna screening rivolta agli alunni ed a tutto il personale scolastico di ogni ordine e grado» promossa dal Comune.

Dei 432 test rapidi antigenici effettuati, nessuno ha dato esito positivo. Oggi, dunque, i casi attivi a Cirò Marina scendono a 31, di cui uno in regime di ricovero ospedaliero.

Numeri che fanno tirare un sospiro di sollievo alla cittadinanza e all’amministrazione comunale, dopo la costante diffusione dei contagi registrata a inizio mese, che aveva portato il sindaco a chiude le scuole. «Alla luce dei suddetti dati e dell'andamento della curva epidemiologica – scrive ancora Ferrari - a partire da lunedì 25 gennaio, riprenderanno le attività didattiche in presenza per le scuole dell'infanzia, i servizi educativi per l'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado». Tra oggi e domani si procederà anche alla sanificazione di tutti gli istituti scolastici e dello scuolabus.

Il sindaco raccomanda la massima prudenza e il rispetto delle regole e, in occasione della riapertura delle scuole «ribadisce il divieto di assembramenti soprattutto nei pressi della scuola, a ridosso degli orari di entrata ed uscita degli alunni».