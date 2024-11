Si è concluso alle 23:20 del 18 dicembre un volo sanitario urgente a bordo di un C-130J della 46esima Brigata aerea dell'aeronautica militare, che ha trasportato dall'aeroporto di Lamezia Terme a quello di Ciampino una bambina di sei mesi di Casali del Manco, affetta da Covid-19.

La piccola, intubata e costantemente assistita da un'équipe medica, è stata imbarcata sul velivolo da trasporto all'interno di un'ambulanza. Ad assistere la bimba durante tutto il volo di trasferimento una équipe di personale sanitario specializzato.

Una volta che il velivolo militare è atterrato a Ciampino, alle ore 23:20, la piccola paziente è stata trasportata immediatamente in ambulanza all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.

La richiesta di trasporto sanitario d'urgenza al Bambino Gesù è pervenuta dalla prefettura di Cosenza alla sala situazioni di vertice del comando squadra aerea, che ha avviato immediatamente le previste procedure di attivazione dell'equipaggio della 46^ Brigata aerea di Pisa, in prontezza operativa per questo genere di missioni.

Si tratta della piccola di sei mesi affetta dal Covid 19, ricoverata nei giorni scorsi in terapia intensiva pediatrica all'Annunziata di Cosenza per una polmonite interstiziale. I sanitari erano stati costretti ad intubarla. Il coronavirus ha parzialmente compromesso il sistema respiratorio della neonata, costantemente monitorata dai medici.

Nella loro gravità, le condizioni della piccola dopo l'intubazione si erano stabilizzate. La scelta del trasferimento nella capitale è stata adottata dai sanitari in via preventiva: in caso di ulteriore aggravamento il Bambin Gesù è attrezzato per applicare la tecnica dell'Ecmo, la respirazione extracorporea a livello pediatrico, così da offrire alla neonata una ulteriore chance di sopravvivenza.