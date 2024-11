A Scalea riscontrati 7 nuovi casi nelle ultime 24 ore, mentre 8 persone sono state poste in quarantena. In giornata si attende l'esito di altri tamponi

Ci risiamo. Nel pieno della quarta ondata Covid che investe il Paese, anche il Tirreno cosentino ripiomba nel caos dei contagi. A Scalea il nuovo bollettino riporta 7 nuovi casi sul territorio, mentre a Grisolia, una manciata di chilometri più a sud, il sindaco Saverio Bellusci è costretto a chiudere i plessi scolastici per sanificazione per due giorni, il 2 e il 3 dicembre, a causa di un contagio riscontrato in un alunno della scuola primaria.

La situazione Covid a Scalea

Secondo il documento ufficiale, nella città di Torre Talao le persone attualmente positive al Covid sono 16 in tutto, con un incremento di 7 unità nelle ultime ore, mentre 8 sono i cittadini posti in quarantena preventiva. Atteso in giornata l’esito di altri tamponi molecolari.

Covid, scuole chiuse a Grisolia

A Grisolia il sindaco Saverio Bellusci ha emanato, in via cautelativa, un’ordinanza di chiusura di tutti i plessi scolastici presenti sul territorio comunali, per consentire la sanificazione dei locali. L’intervento si è reso necessario dopo che è stato acclarato un caso di positività in un alunno della scuola primaria di Grisolia Scalo. Pertanto, il primo cittadino ha disposto anche la sanificazione degli scuolabus. «Con l’occasione – ha detto il sindaco dopo l’annuncio, rivolgendosi ai cittadini. Vi rinnovo l’invito di usare la massima prudenza e di rispettare le regole anti-Covid».