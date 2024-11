Lezioni e attività amministrativa sospese per domani nei due plessi dell’istituto dopo la positività accertata da test rapido in due persone legate da rapporti di parentela

Il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, ha emesso un’ordinanza di chiusura per la giornata di domani, sabato 20 febbraio, dei due plessi dell’istituto comprensivo Don Milani dopo la positività al Covid, accertata con test rapido, di due soggetti (un collaboratore scolastico e un alunno) legati da rapporti di parentela. I locali saranno sanificati, in via precauzionale, in attesa dell’esito del tampone molecolare, che sarà effettuato a cura dell’Asp.

Proprio in questi giorni a Crotone, sono in tanti – consiglieri comunali e un gruppo di genitori - a chiedere la sospensione della didattica in presenza, alla luce dell’aumento dei contagi in città, anche tra bambini e adolescenti.

C’è anche chi, come il consigliere comunale Andrea Tesoriere di Fratelli d’Italia, propone non solo la chiusura delle scuole, ma anche di utilizzare gli istituti come eventuale centri per rafforzare la campagna di vaccinazione in città. «Questa soluzione garantirebbe sicurezza per i minori e le rispettive famiglie e darebbe una svolta decisiva per il raggiungimento dell’immunità di gregge» sostiene Tesoriere.