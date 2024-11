Sequestrati due grammi di cocaina e uno di marijuana e ammende per violazione delle norme per il contenimento della pandemia. Altre nove persone multate a Rose per assembramento

Si erano riuniti in sette per un festino con superalcolici e sostanze stupefacenti, in una casa di campagna di Montalto Uffugo, comune dichiarato zona rossa per l'aumento esponenziale dei contagi da coronavirus. I carabinieri della compagnia di Rende li hanno sorpresi nella serata del Primo Maggio, ben oltre le 22, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio intensificati nel weekend per il contrasto all'illegalità.

Sequestrate cocaina e marijuana

A carico dei componenti del gruppo, tutti giovanissimi, sono state elevate le sanzioni relative al divieto di assembramento, al divieto di spostamento tra comuni ed anche al divieto di partecipazione a feste in luoghi all'aperto o al chiuso. Sequestrati due grammi di cocaina e uno di marijuana. I ragazzi sono stati segnalati alla Prefettura in qualità di assuntori di droghe per uso personale.

Le altre violazioni

Tra il 30 aprile ed il 2 maggio, i militari hanno inoltre multato nove persone assembrate a Rose nei pressi di un'attività commerciale e cinque fermate durante le ore del coprifuoco, in giro senza giustificato motivo.