Sono 228 i nuovi contagi in Calabria. È quanto ermege dal bollettino diramato dalla Regione che registra anche ben 16 decessi (6 Cosenza, 3 Catanzaro, 4 Crotone, 1 Vibo, 2 Reggio Calabria). Sono invece 1052 le guarigioni. Effettuati 2249 tamponi.

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 723.671 soggetti per un totale di 780.794 tamponi eseguiti (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 60.925 (+228 rispetto a ieri), quelle negative 662.741.

I nuovi contagi

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 91, Catanzaro 11, Crotone 2, Vibo Valentia 4, Reggio Calabria 120.

I casi provincia per provincia

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

- Cosenza: casi attivi 7.733 (103 in reparto AO di Cosenza; 34 in reparto al presidio di Rossano; 3 in terapia intensiva al presidio di Rossano; 18 al presidio ospedaliero di Acri; 24 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all'Ospedale da Campo; 17 in terapia intensiva, 7.534 in isolamento domiciliare); casi chiusi 12.636 (12.169 guariti, 467 deceduti).

- Catanzaro: casi attivi 2.792 (43 in reparto all'AO di Catanzaro; 8 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 22 in reparto all'AOU Mater Domini; 11 in terapia intensiva; 2.708 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6.134 (6.013 guariti, 121 deceduti).

- Crotone: casi attivi 877 (35 in reparto; 842 in isolamento domiciliare); casi chiusi 4.708 (4630 guariti, 78 deceduti).

- Vibo Valentia: casi attivi 430 (20 ricoverati, 410 in isolamento domiciliare); casi chiusi 4.601 (4.520 guariti, 81 deceduti).

- Reggio Calabria: casi attivi 2.471 (98 in reparto all'AO di Reggio Calabria; 27 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 8 in terapia intensiva; 2.330 in isolamento domiciliare); casi chiusi 18.150 (17.862 guariti, 288 deceduti).

I decessi comunicati in data odierna dall’Asp di Crotone includono: uno dell’1/05/2021; 2 decessi avvenuti il 2/05/2021; e uno il 3/05/2021.