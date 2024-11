Nei giorni scorsi si è riunita la Conferenza dei sindaci afferenti al Distretto dei servizi sociali dell’ambito di Mesoraca per fare il punto sulle molteplici problematiche che riguardano il settore sanitario, alla luce dell'emergenza Cornavirus. Nel corso dell’incontro, i primi cittadini dei comuni del Distretto - Cotronei, Mesoraca, Petilia Policastro, Roccabernarda e Santa Severina – hanno concordato di richiedere un incontro al direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Crotone, Francesco Masciari.

Un lavoro sinergico tra sindaci e Asp

«Ciò che chiediamo è un maggiore confronto con la direzione strategica e sanitaria dell’Asp, anche al fine di contrastare quelle disfunzioni e quei limiti che finora si sono verificati sul nostro territorio» spiega il presidente della Conferenza, Nicola Belcastro. «In particolare, relativamente all’emergenza da Covid-19 – dice ancora Belcastro –abbiamo concordato sulla necessità di richiedere un incontro al direttore generale dell'Asp di Crotone, affinché si possa, insieme, far fronte comune nella lotta al Coronavirus. Inoltre, crediamo che, in questo momento cruciale, gli stessi sindaci possano svolgere, a supporto sinergico dell’attività dell’Asp, un ruolo fondamentale, ad iniziare dal tracciamento dei casi, passando per le attività volte a individuare i contatti delle persone risultate positive, fino all’ausilio nell’effettuazione dei tamponi. Sentiamo forte l’esigenza di rassicurare i nostri cittadini, travolti, in questi giorni, da un assoluto senso di disorientamento dovuto pure al funzionamento del sistema sanitario ed è, pertanto, dovere delle istituzioni migliorare ed elevare la qualità del servizio stesso. Ecco che, alla luce di tutte queste ragioni – conclude il sindaco di Cotronei -, chiediamo di incontrare, nel più breve tempo possibile, la direzione generale della locale Asp».

La Casa della Salute di Mesoraca

Oltre alla richiesta in questione, nel corso dell’incontro, i sindaci dei Comuni rientranti nel Distretto socio-sanitario hanno discusso dello stato di avanzamento della procedura amministrativa riguardante la realizzazione della Casa della Salute di Mesoraca, «una struttura ideata per ampliare e implementare i servizi, specie nelle aree interne del territorio che, da sempre, scontano problematiche relative alla viabilità».

Oggi la Conferenza dei sindaci del crotonese

Intanto, proprio oggi pomeriggio alle 15.00 si riunirà la Conferenza dei Sindaci del distretto socio assistenziale di Crotone convocata dal sindaco Vincenzo Voce nella sala consiliare dell’ente pitagorico, in considerazione delle criticità sanitarie del territorio crotonese dovute anche all'epidemia da Covid 19. All’incontro con tutti i sindaci della provincia di Crotone è stato invitato il direttore generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone Francesco Masciari. All'ordine del giorno la valutazione di ulteriori proposte condivise per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Coronavirus.